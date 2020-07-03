Крупный град уничтожил урожай в Кемеровской области (фото)
От стихии ранее пострадали и другие регионы страны.
От стихии ранее пострадали и другие регионы страны.
Аномальный для лета град выпал в июне во многих регионах России. Во многих областях размеры градин превышали в размерах куриное яйцо,
2 июля в Тисульском районе выпал огромный град, размеры которого также впечатлил местных жителей. В соцсетях появились фото разбитых машин, поломанных деревьев и уничтоженных грядок с овощами и зеленью. Сообщается, что также пострадали и крыши частных домов.
Кроме того, град прошел в соседнем Томске, а также в Красноярском крае и в Волгоградской области.
Екатерина Гура