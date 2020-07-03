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15:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Крупный град уничтожил урожай в Кемеровской области (фото)

От стихии ранее пострадали и другие регионы страны.

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Аномальный для лета град выпал в июне во многих регионах России. Во многих областях размеры градин превышали в размерах куриное яйцо, из-за чего серьезно пострадали дома, автомобили и урожай. В начале июля эта печальная участь постигла и Кемеровскую область.

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2 июля в Тисульском районе выпал огромный град, размеры которого также впечатлил местных жителей. В соцсетях появились фото разбитых машин, поломанных деревьев и уничтоженных грядок с овощами и зеленью. Сообщается, что также пострадали и крыши частных домов.

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Кроме того, град прошел в соседнем Томске, а также в Красноярском крае и в Волгоградской области.

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Екатерина Гура

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