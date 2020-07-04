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День в истории: 4 июляКосмический катаклизм, День независимости США, начало экспедиции к Антарктиде и другие памятные даты и события, которые произошли 4 июля в разные годы
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09:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 4 июля: собираем липу

4 июля в народе чтят память мученика Иулиана Тарсийского. Праздник еще называют Ульянов день, Липов цвет. Старались именно сегодня заготовить липу, считая, что она достигла наибольшей целебной силы.

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Источник: РИА "Новости"

Следили за погодой. Если с утра и до полудня ветер следует за солнцем, а после — в обратную сторону, то погода завтра будет хорошей. С утра на растениях много росы — будет гроза. Если начался ливень — плохая погода затянется надолго.

Если листья папоротника скручиваются — будет жарко, остаются прямыми — быть дождю. Радуга после дождя предсказывает хорошую погоду.

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