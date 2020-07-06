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12:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 июля: купаемся и готовим веники для бани

Дождь в этот день предвещает ненастную неделю.

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Источник: CC0/GORBACHEVSERGEYFOTO

В православном календаре 6 июля почитается память святой мученицы Агриппины. В народе ее прозвали Аграфена Купальница, в этот день было принято обязательно искупаться в водоеме, а еще необходимо было успеть заготовить веники для бани.

С этим днем были связаны и некоторые приметы, которые помогали узнать погоду на ближайшие дни.

К примеру, если 6 июля пошел дождь, то ненастье будет длиться еще пять дней. Об этом же говорит и радуга после дождя.

Если муравьи прячутся в муравейник, а на листьях смородины появилась роса — стоит готовиться к ухудшению погоды.

Зато увидеть паука, плетущего паутину, — к солнечным и жарким дням.

Екатерина Гура

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