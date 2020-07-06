Народные приметы на 6 июля: купаемся и готовим веники для бани
Дождь в этот день предвещает ненастную неделю.
Дождь в этот день предвещает ненастную неделю.
В православном календаре 6 июля почитается память святой мученицы Агриппины. В народе ее прозвали Аграфена Купальница, в этот день было принято обязательно искупаться в водоеме, а еще необходимо было успеть заготовить веники для бани.
С этим днем были связаны и некоторые приметы, которые помогали узнать погоду на ближайшие дни.
Если муравьи прячутся в муравейник, а на листьях смородины появилась роса — стоит готовиться к ухудшению погоды.
Зато увидеть паука, плетущего паутину, — к солнечным и жарким дням.
Екатерина Гура