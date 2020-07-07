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12:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мост рухнул в реку на востоке Китая (видео)

Проливные дожди не оставляют в покое ряд китайских регионов.

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Старый мост в городе Ханчжоу в китайской провинции Чжэцзян обрушился на глазах у очевидцев.

Инцидент произошел 6 июля после вызванного ливнями паводка.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным местных СМИ, опубликовавших ролик, никто из людей не пострадал. Сейчас жители города пользуются новым мостом, который построен неподалеку.

Дожди в Центральном и Восточном Китае не прекращаются с июня и привели к наводнениям в ряде городов.

Анна Лысенко

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