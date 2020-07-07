Мост рухнул в реку на востоке Китая (видео)
Проливные дожди не оставляют в покое ряд китайских регионов.
Проливные дожди не оставляют в покое ряд китайских регионов.
Старый мост в городе Ханчжоу в китайской провинции Чжэцзян обрушился на глазах у очевидцев.
Инцидент произошел 6 июля после вызванного ливнями паводка.
По данным местных СМИ, опубликовавших ролик, никто из людей не пострадал. Сейчас жители города пользуются новым мостом, который построен неподалеку.
Дожди в Центральном и Восточном Китае не прекращаются с июня и привели к наводнениям в ряде городов.
Анна Лысенко