Народные приметы на 8 июля: готовимся к жаре
О том, какая погода ждет в ближайшее время, можно узнать по разным природным явлениям.
О том, какая погода ждет в ближайшее время, можно узнать по разным природным явлениям.
8 июля православная церковь вспоминает Петра и Февронию. Их почитают как хранителей семейного очага и супружеской любви. Считается, что если в этот день супруги все домашние дела будут делать вместе, то в их доме целый год будет гармония и достаток.
Существуют и несколько народных примет, связанных с погодой. Например, если 8 июля стоит жара, то и ближайшие сорок дней будут такими же. О ясной и засушливой погоде также говорят северный ветер и активные пчелы.
А вот если несколько дней подряд дует восточный ветер, то стоит ждать перемены погоды и осадков.
Екатерина Гура