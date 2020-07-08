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12:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 8 июля: готовимся к жаре

О том, какая погода ждет в ближайшее время, можно узнать по разным природным явлениям.

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Источник: РИА "Новости"

8 июля православная церковь вспоминает Петра и Февронию. Их почитают как хранителей семейного очага и супружеской любви. Считается, что если в этот день супруги все домашние дела будут делать вместе, то в их доме целый год будет гармония и достаток.

Существуют и несколько народных примет, связанных с погодой. Например, если 8 июля стоит жара, то и ближайшие сорок дней будут такими же. О ясной и засушливой погоде также говорят северный ветер и активные пчелы.

А вот если несколько дней подряд дует восточный ветер, то стоит ждать перемены погоды и осадков.

Екатерина Гура

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