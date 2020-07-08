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18:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Стихия в Краснодарском крае: местные жители публикуют видео смерчей и потопов

Всего за несколько часов города превратились в море.

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8 июля на Краснодарский край обрушился небывалый шторм. Практически во всех районах прошли ливни с порывистым ветром, а кое-где были замечены водяные смерчи.

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В Туапсинском районе их было сразу два, зато в станице Голубицкой Темрюкского района гигантский смерч с моря дошел до берега, чем сильно напугал отдыхающих. Он перевернул шезлонги, повредил два временных навеса и ограждения. Люди, к счастью, не пострадали.

Зато Краснодар, Геленджик и еще множество городов и населенных пунктов в результате сильного ливня и потопа буквально ушли под воду. В соцсетях появилось огромное количество видео, на которых видны выглядывающие из-под воды крыши автомобилей, различные плавающие предметы и местные жители, решившие поплавать прямо посреди городских улиц.

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На данный момент о пострадавших и размере ущерба не сообщается. В МЧС уточняют, что штормовое предупреждение, в том числе и вероятность образования смерчей сохранится и 9 июля.

Екатерина Гура

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