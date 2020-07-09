Народные приметы на 9 июля: определяем погоду на лето, осень и зиму
Какой стоит день, такой погоды и следует ждать в будущем
Какой стоит день, такой погоды и следует ждать в будущем
9 июля православная церковь вспоминает преподобного Давида Солунского, которого в народе прозвали Земляничник. Наши предки верили, что собранная в этот день земляника поможет девушкам в поисках хорошего супруга. Кроме того, листочек земляники принесет удачу, а если умыться земляничной росой, то можно надолго сохранить молодость.
Что же касается погоды, то с этим днем связано несколько народных примет, которые помогут сделать прогноз на лето и осень.
Определить погоду также можно с помощью рассады. Если при поливе она полностью впитала воду, то скоро будет засуха, если же вода осталась на поверхности грунта, то в ближайшее время будут дожди.
Кстати, богатый урожай ягод предвещает морозную зиму.
Екатерина Гура