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12:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 9 июля: определяем погоду на лето, осень и зиму

Какой стоит день, такой погоды и следует ждать в будущем

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Источник: AP 2020

9 июля православная церковь вспоминает преподобного Давида Солунского, которого в народе прозвали Земляничник. Наши предки верили, что собранная в этот день земляника поможет девушкам в поисках хорошего супруга. Кроме того, листочек земляники принесет удачу, а если умыться земляничной росой, то можно надолго сохранить молодость.

Что же касается погоды, то с этим днем связано несколько народных примет, которые помогут сделать прогноз на лето и осень.

Считается, если 9 июля стоит хорошая и теплая погода, то до самой осени будет стоять жара. А если на Давида Земляничника прошел дождь, то весь сентябрь будет холодным и дождливым.

Определить погоду также можно с помощью рассады. Если при поливе она полностью впитала воду, то скоро будет засуха, если же вода осталась на поверхности грунта, то в ближайшее время будут дожди.

Кстати, богатый урожай ягод предвещает морозную зиму.

Екатерина Гура

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