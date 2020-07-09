Фотограф запечатлел невероятные молнии вокруг Всемирного торгового центра
По его словам, сделать такой снимок он пытался несколько лет.
По его словам, сделать такой снимок он пытался несколько лет.
Известный американский фотограф и фотожурналист Гари Хершорн уже несколько лет регулярно фотографирует красивые виды
Хершорн также обожает снимать на этом фоне различные природные явления, в частности грозу, которую он отслеживает в специальном метеоприложении.
В начале июля фотограф решил сделать снимки небоскреба во время сильного шторма, сопровождавшегося молниями. По словам Хершорна, в тот день разряды ударили в антенну Всемирного торгового центра шесть раз, но ни одна из молний не попала в его объектив. Но фотографу все же повезло — случайно сделав снимок, он обнаружил, что запечатлел двойную молнию, попавшую в реку Гудзон. При этом небоскреб оказался ровно в центре этих вспышек.
Хершорн отметил, что это была грандиозная удача, и он очень гордится полученным результатом. Фотограф добавил, что мечтал о таком кадре с тех пор, как начал снимать грозу в
Екатерина Гура