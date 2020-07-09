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16:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф запечатлел невероятные молнии вокруг Всемирного торгового центра

По его словам, сделать такой снимок он пытался несколько лет.

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Известный американский фотограф и фотожурналист Гари Хершорн уже несколько лет регулярно фотографирует красивые виды Нью-Йорка. Одним из его любимых объектов является небоскреб Всемирного торгового центра, который располагается в нижнем Манхэттене.

Хершорн также обожает снимать на этом фоне различные природные явления, в частности грозу, которую он отслеживает в специальном метеоприложении.

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В начале июля фотограф решил сделать снимки небоскреба во время сильного шторма, сопровождавшегося молниями. По словам Хершорна, в тот день разряды ударили в антенну Всемирного торгового центра шесть раз, но ни одна из молний не попала в его объектив. Но фотографу все же повезло — случайно сделав снимок, он обнаружил, что запечатлел двойную молнию, попавшую в реку Гудзон. При этом небоскреб оказался ровно в центре этих вспышек.

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Хершорн отметил, что это была грандиозная удача, и он очень гордится полученным результатом. Фотограф добавил, что мечтал о таком кадре с тех пор, как начал снимать грозу в Нью-Йорке несколько лет назад, пишет Insider.

Екатерина Гура

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