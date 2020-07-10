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18:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сети поделились снимками самой яркой кометы за 7 лет (фото)

22—23 июля она максимально сблизится с Землей.

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С начала июля в небе можно наблюдать яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE). Для наблюдений нужен всего лишь бинокль или любительский телескоп. Комета видна в конце ночи, перед рассветом, низко над горизонтом на северо-востоке.

Многочисленные пользователи соцсетей уже поделились снимками эффектной космической гостьи. Свой перигелий, то есть ближайшую к Солнцу точку орбиты, комета прошла 3 июля. 5 июля ее видимая звездная величина составляла около 1,5 баллов, а уже 10 июля — все 7. Это самая яркая комета за последние 7 лет.

22—23 июля C/2020 F3 (NEOWISE) максимально сблизится с Землей. Расстояние до нее будет составлять 103,5 млн км. Это примерно вдвое дальше, чем минимальное расстояние от Земли до Марса.

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Анна Лысенко

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