Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
10:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 июля: Крапивный день

В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье. Считалось, что с этого дня крапива начинает терять целебные свойства, а потому напоследок готовили из нее разные блюда и заготавливали на зиму в чай.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Крестьяне прислушивались к птицам. Если кукушка уже не кукует — зима будет ранней. Погода безветренная, а лес шумит — к дождю. Если вода в реках и колодцах прибывает, то будет ненастье.

Клен слезу источает — через 3−4 дня выпадут осадки. Ранний листопад — в сентябре все деревья будут стоять без листвы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Xiaomi создает новый необычный смартфон В нем чувствуются отголоски так и не вышедшего Mi Mix Alpha
Авто
Скандальная авария Михаила Ефремова: все подробности Мы собрали главные факты о резонансном ДТП и обозначили ключевые моменты в расследовании этого дела. Вся история превращения актера в виновника пьяной аварии со смертельным исходом — в материале Авто Mail.ru
Кино
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Большое путешествие Фроши. Челябинская область, город Миасс. 163
Помощь соседей и соседям 115
Доход семьи 95
Замена водительских прав через госуслуги. 63
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Главный признак бессимптомного COVID-19. Запомните это
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
«Единая Россия»: средства пойдут на борьбу с коронавирусом
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»