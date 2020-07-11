Народные приметы на 11 июля: Крапивный день
В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье. Считалось, что с этого дня крапива начинает терять целебные свойства, а потому напоследок готовили из нее разные блюда и заготавливали на зиму в чай.
В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье. Считалось, что с этого дня крапива начинает терять целебные свойства, а потому напоследок готовили из нее разные блюда и заготавливали на зиму в чай.
Крестьяне прислушивались к птицам. Если кукушка уже не кукует — зима будет ранней. Погода безветренная, а лес шумит — к дождю. Если вода в реках и колодцах прибывает, то будет ненастье.
Клен слезу источает — через 3−4 дня выпадут осадки. Ранний листопад — в сентябре все деревья будут стоять без листвы.