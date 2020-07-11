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16:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Солнечный зонд снял комету NEOWISE вблизи

В этот момент она находилась ближе всего к Солнцу.

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Источник: NASA

Космический зонд «Паркер», который изучает внешнюю корону Солнца, сфотографировал комету C/2020 F3 (NEOWISE), когда она достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты.

На уникальных кадрах запечатлен яркий хвост кометы во время его наибольшей активности. Инструменты «Паркера» позволяют ему «видеть» мельчайшие детали космических объектов, таких как хвосты комет.

C/2020 F3 (NEOWISE) — самая яркая комета за последние 7 лет. Ее можно наблюдать невооруженным глазом незадолго до рассвета на северо-востоке низко над горизонтом. 22—23 июля C/2020 F3 (NEOWISE) максимально сблизится с Землей.

Источник: NASA

Ранее комету, открытую в марте 2020 года, «подловил» с борта МКС российский космонавт Иван Вагнер, а пользователи соцсетей поделились своими снимками космической «гостьи», сделанными с Земли.

Анна Лысенко

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