Народные приметы на 13 июля: отмечаем макушку лета
С этого времени наступают самые жаркие дни
С этого времени наступают самые жаркие дни
13 июля церковь празднует Собор славных и всехвальных 12 апостолов. А в народе этот день называли макушкой лета — считалось, что именно в этот день лето вступает в самую жаркую фазу.
Чтобы точнее определить погоду на ближайшие дни, нужно внимательно наблюдать за природой. Например, если по небу плывут желтые облака, то скоро будет дождь. Утренняя роса — к солнечному дню, а вот отсутствие росы говорит о непогоде.
Сделать прогноз можно и по поведению птиц и насекомых. Например, если 13 июля слышно кукование кукушки, то до самой осени будет стоять теплая и солнечная погода.
А вот если лещ после дождя высовывается из воды, а пчелы залетают далеко в поле — это к хорошей погоде и теплому вечеру.
Екатерина Гура