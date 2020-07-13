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12:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 июля: отмечаем макушку лета

С этого времени наступают самые жаркие дни

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Источник: CC0/alekseynemiro

13 июля церковь празднует Собор славных и всехвальных 12 апостолов. А в народе этот день называли макушкой лета — считалось, что именно в этот день лето вступает в самую жаркую фазу.

Чтобы точнее определить погоду на ближайшие дни, нужно внимательно наблюдать за природой. Например, если по небу плывут желтые облака, то скоро будет дождь. Утренняя роса — к солнечному дню, а вот отсутствие росы говорит о непогоде.

Сделать прогноз можно и по поведению птиц и насекомых. Например, если 13 июля слышно кукование кукушки, то до самой осени будет стоять теплая и солнечная погода.

Если комары и мошки сильно кусаются, а пчелы летают вблизи ульев — стоит готовиться к дождю.

А вот если лещ после дождя высовывается из воды, а пчелы залетают далеко в поле — это к хорошей погоде и теплому вечеру.

Екатерина Гура

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