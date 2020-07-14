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День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
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11:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 июля: западный ветер принесет дождь

А пожелтевшие листья — к скорой осени

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Источник: РИА "Новости"

Православные христиане 14 июля вспоминают святых Косму и Дамиана. В народе день получил название летние Кузьминки. Он считался женским праздником — девушки и замужние женщины 14 июля готовили угощение и устраивали застолья.

Наши предки в этот день также внимательно следили за природными явлениями, которые помогали им узнать погоду не только на ближайшие дни, но и на осень.

Так, если листья на деревьях начали желтеть, то осень будет ранней. Западный ветер — к скорому дождю, красная Луна и яркие звезды — к затяжному и сильному ненастью. А вот если сороки в этот день кричат долго и громко, то стоит готовиться к жарким и засушливым неделям.

Екатерина Гура

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