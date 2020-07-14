Народные приметы на 14 июля: западный ветер принесет дождь
А пожелтевшие листья — к скорой осени
А пожелтевшие листья — к скорой осени
Православные христиане 14 июля вспоминают святых Косму и Дамиана. В народе день получил название летние Кузьминки. Он считался женским праздником — девушки и замужние женщины 14 июля готовили угощение и устраивали застолья.
Наши предки в этот день также внимательно следили за природными явлениями, которые помогали им узнать погоду не только на ближайшие дни, но и на осень.
Так, если листья на деревьях начали желтеть, то осень будет ранней. Западный ветер — к скорому дождю, красная Луна и яркие звезды — к затяжному и сильному ненастью. А вот если сороки в этот день кричат долго и громко, то стоит готовиться к жарким и засушливым неделям.
Екатерина Гура