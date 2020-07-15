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10:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 15 июля: о чем расскажут утренние туман и роса

Также стоит обратить внимание на ветер и муравьев

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Источник: CC0/Couleur

15 июля на Руси праздновали день Берегини, которую считали покровительницей и защитницей людей и животных. Этот день также связывали с началом сбора вишни.

Поскольку сельскохозяйственные работы были в самом разгаре, то важно было знать погоду на ближайшее время. Ее определяли с помощью народных примет.

Например, считалось, если утром 15 июля по земле стелется густой туман, то впереди ждут ясные и жаркие дни. А вот утренняя роса — верный признак скорых дождей.

Об осадках также говорит западный ветер.

Если после дождя быстро высыхает земля, то ненастье будет продолжительным. Зато, если в этот день много муравьев, то можно не беспокоиться о дожде — впереди будут ясные и теплые дни.

Екатерина Гура

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