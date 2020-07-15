Народные приметы на 15 июля: о чем расскажут утренние туман и роса
Также стоит обратить внимание на ветер и муравьев
Также стоит обратить внимание на ветер и муравьев
15 июля на Руси праздновали день Берегини, которую считали покровительницей и защитницей людей и животных. Этот день также связывали с началом сбора вишни.
Поскольку сельскохозяйственные работы были в самом разгаре, то важно было знать погоду на ближайшее время. Ее определяли с помощью народных примет.
Об осадках также говорит западный ветер.
Если после дождя быстро высыхает земля, то ненастье будет продолжительным. Зато, если в этот день много муравьев, то можно не беспокоиться о дожде — впереди будут ясные и теплые дни.
Екатерина Гура