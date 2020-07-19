Así se apreció el #Meteorito aquí en #GómezPalacio en la madrugada ☄️ pic.twitter.com/ZrlKuyodiU— César (@_cesssssar_) July 18, 2020
Мексиканцев напугал огромный «метеорит» (видео)
Настоящий детектив, точка в котором не поставлена.
Настоящий детектив, точка в котором не поставлена.
Ночью 18 июля жители сразу нескольких городов мексиканского штата Коауила заметили в небе большой горящий объект, похожий на болид или космический мусор. Он летел довольно долго, так что очевидцы успели сделать десятки фото и записать видео.
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Директор планетария Torreón Эдуардо Эрнандес отметил, что, скорее всего, жители Мексики стали свидетелями падения крупного метеорита, но он сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Однако точка в этом детективе не поставлена.
Анна Лысенко