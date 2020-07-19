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16:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мексиканцев напугал огромный «метеорит» (видео)

Настоящий детектив, точка в котором не поставлена.

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Ночью 18 июля жители сразу нескольких городов мексиканского штата Коауила заметили в небе большой горящий объект, похожий на болид или космический мусор. Он летел довольно долго, так что очевидцы успели сделать десятки фото и записать видео.

Многие посчитали, что увидели комету Neowise, но их вскоре разочаровали. Настоящая паника в соцсетях поднялась после того, как кто-то выдвинул версию о крушении самолета, сообщает Noticias. После десятков встревоженных звонков спасателям местные власти провели проверку и никакой авиакатастрофы не обнаружили.

В это же время из города Ла-Луз поступило сообщение о крупном пожаре посреди поля за казармами. Была выдвинута версия о том, что метеорит или космический мусор упал именно в этом месте.

Вскоре Управление гражданской защиты в муниципалитете Гомес-Паласио опровергло падение метеорита в Ла-Луз и заявило, что пожар случился возле завода по переработке отходов. Он уже потушен.

Директор планетария Torreón Эдуардо Эрнандес отметил, что, скорее всего, жители Мексики стали свидетелями падения крупного метеорита, но он сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Однако точка в этом детективе не поставлена.

Анна Лысенко

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