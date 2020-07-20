Сияющие голубым рукава галактики показали в деталях
В них содержатся сотни тысяч молодых ярких голубых звезд.
В них содержатся сотни тысяч молодых ярких голубых звезд.
Примечательной особенностью большинства спиральных галактик является множество изогнутых спиральных рукавов, которые исходят из центра галактики. На этом снимке, снятом космическим телескопом «Хаббл», потрясающие
Мы не только видим внутреннюю часть спиральных рукавов, содержащую сотни тысяч молодых ярких голубых звезд, но и тонкие хвосты внешних спиральных рукавов.
Галактику NGC 4848 можно увидеть в мощный домашний телескоп в районе созвездия Волосы Вероники.
Анна Лысенко