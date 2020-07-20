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12:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сияющие голубым рукава галактики показали в деталях

В них содержатся сотни тысяч молодых ярких голубых звезд.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, M. Gregg

Примечательной особенностью большинства спиральных галактик является множество изогнутых спиральных рукавов, которые исходят из центра галактики. На этом снимке, снятом космическим телескопом «Хаббл», потрясающие серебристо-голубые спиральные рукава галактики NGC 4848 показаны в деталях.

Мы не только видим внутреннюю часть спиральных рукавов, содержащую сотни тысяч молодых ярких голубых звезд, но и тонкие хвосты внешних спиральных рукавов.

Галактику NGC 4848 можно увидеть в мощный домашний телескоп в районе созвездия Волосы Вероники.

Анна Лысенко

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