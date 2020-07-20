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12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 20 июля: дождливый день — к затяжному ненастью

По сегодняшнему дню можно определить погоду на ноябрь

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Источник: Reuters

20 июля христиане вспоминают преподобную Евдокию, княгиню Московскую. В народном календаре день получил название Авдотья-Сеногнойка, так как обычно к этому времени начинались обильные осадки, из-за которых подгнивало сено.

В народе считалось, какая погода стоит в этот день, таким будет и ноябрь.

Если на Авдотью пошел дождь — ненастье будет длиться несколько дней. А если на закате небо окрашено в красные цвета, то следующий день будет ветреным.

Екатерина Гура

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