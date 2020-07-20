Народные приметы на 20 июля: дождливый день — к затяжному ненастью
По сегодняшнему дню можно определить погоду на ноябрь
По сегодняшнему дню можно определить погоду на ноябрь
20 июля христиане вспоминают преподобную Евдокию, княгиню Московскую. В народном календаре день получил название
В народе считалось, какая погода стоит в этот день, таким будет и ноябрь.
Если на Авдотью пошел дождь — ненастье будет длиться несколько дней. А если на закате небо окрашено в красные цвета, то следующий день будет ветреным.
Екатерина Гура