Погодные приметы на 21 июля: какой день — такой и август
Злые пчелы — к сильной жаре в ближайшие дни.
Злые пчелы — к сильной жаре в ближайшие дни.
Великомученика Прокопия, которого 21 июля вспоминают в церковном календаре, в народе прозвали жнецом или жатвенником. Это было связано с тем, что как раз на это время приходится уборка озимой ржи.
Наши предки заметили, что, какая погода стоит на Прокопия, такая будет и 2 августа, на Ильин день. Кроме того, можно определить, каким будет весь август. Считалось, что погода до обеда определяет погоду на его первую половину, а после обеда — на вторую.
А вот сильную жару и засуху в ближайшие дни можно ждать, если пчелы стали особо злыми и активными.
Екатерина Гура