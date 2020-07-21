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11:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 21 июля: какой день — такой и август

Злые пчелы — к сильной жаре в ближайшие дни.

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Источник: @aaronburden

Великомученика Прокопия, которого 21 июля вспоминают в церковном календаре, в народе прозвали жнецом или жатвенником. Это было связано с тем, что как раз на это время приходится уборка озимой ржи.

Наши предки заметили, что, какая погода стоит на Прокопия, такая будет и 2 августа, на Ильин день. Кроме того, можно определить, каким будет весь август. Считалось, что погода до обеда определяет погоду на его первую половину, а после обеда — на вторую.

А вот сильную жару и засуху в ближайшие дни можно ждать, если пчелы стали особо злыми и активными.

Екатерина Гура

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