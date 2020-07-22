Народные приметы на 22 июля: о погоде расскажет урожай черники
Также можно посмотреть на небо
Также можно посмотреть на небо
22 июля православная церковь вспоминает священномучеников Панкратия и Кирилла. В народном календаре этот день называют черничным, так как именно сейчас начинает поспевать эта ягода.
Кстати, с черникой связаны и некоторые народные приметы, которые помогают узнать погоду на зиму и осень.
Что же касается погоды на ближайшее время, то ее можно узнать, посмотрев на небо. Темная Луна и тусклые звезды ночью — к затяжным дождям с грозами. Если на небе днем появилась радуга — ближайшие дни будут солнечные и теплые.
Еще одна погодная примета связана с лягушками. Если они квакают громко — будет жара, если тихо — дождь, а если совсем молчат, то следует готовиться к похолоданию.
Екатерина Гура