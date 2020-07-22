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13:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 июля: о погоде расскажет урожай черники

Также можно посмотреть на небо

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Источник: https://pixabay.com/photos/blueberries-heather-blueberry-plant-1648595/

22 июля православная церковь вспоминает священномучеников Панкратия и Кирилла. В народном календаре этот день называют черничным, так как именно сейчас начинает поспевать эта ягода.

Кстати, с черникой связаны и некоторые народные приметы, которые помогают узнать погоду на зиму и осень.

Например, если к 22 июля уже много спелых ягод, то зима будет морозная, а еще не поспевшая черника — к холодной и затяжной осени.

Что же касается погоды на ближайшее время, то ее можно узнать, посмотрев на небо. Темная Луна и тусклые звезды ночью — к затяжным дождям с грозами. Если на небе днем появилась радуга — ближайшие дни будут солнечные и теплые.

Еще одна погодная примета связана с лягушками. Если они квакают громко — будет жара, если тихо — дождь, а если совсем молчат, то следует готовиться к похолоданию.

Екатерина Гура

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