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10:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 июля: определяем погоду по грозам и насекомым

Какая погода стоит в этот день, таким будет и начало августа

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Источник: AP 2020

30 июля православная церковь вспоминает святую Марину и святого Лазаря. В народе заметили, что в этот день часто бывают дожди с грозами. С ними же связывали и некоторые народные приметы, по которым можно определить погоду.

Например, считалось, что грозы 30 июля предвещают дождливую осень и зиму с метелями.

Если весь день идет дождь, а на небе много белых облаков — скоро погода переменится. Кроме того, какая погода стоит в два последних дня июля, такой она будет и в первые дни августа.

Активные жуки и мухи, а также кружащие над водой стрекозы — к скорой грозе и проливному дождю. Об осадках говорят дерущиеся петухи и прячущиеся в укрытия ящерицы. А вот чайки, мирно сидящие на воде, говорят о хорошей и ясной погоде.

Если в этот день в обед парит, а к вечеру начнет холодать, то следующий день будет теплым и солнечным. Кстати, сухой и жаркий день 30 июля предсказывает суровую и бесснежную зиму.

Екатерина Гура

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