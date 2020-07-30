Народные приметы на 30 июля: определяем погоду по грозам и насекомым
Какая погода стоит в этот день, таким будет и начало августа
Какая погода стоит в этот день, таким будет и начало августа
30 июля православная церковь вспоминает святую Марину и святого Лазаря. В народе заметили, что в этот день часто бывают дожди с грозами. С ними же связывали и некоторые народные приметы, по которым можно определить погоду.
Если весь день идет дождь, а на небе много белых облаков — скоро погода переменится. Кроме того, какая погода стоит в два последних дня июля, такой она будет и в первые дни августа.
Активные жуки и мухи, а также кружащие над водой стрекозы — к скорой грозе и проливному дождю. Об осадках говорят дерущиеся петухи и прячущиеся в укрытия ящерицы. А вот чайки, мирно сидящие на воде, говорят о хорошей и ясной погоде.
Если в этот день в обед парит, а к вечеру начнет холодать, то следующий день будет теплым и солнечным. Кстати, сухой и жаркий день 30 июля предсказывает суровую и бесснежную зиму.
Екатерина Гура