Погодные приметы на 31 июля: можно узнать, какой будет осень
В этот день нужно внимательно присмотреться к ласточкам и листьям березы
В этот день нужно внимательно присмотреться к ласточкам и листьям березы
31 июля православная церковь почитает память святого мученика Емилиана Доростольского. На Руси заметили, что погода в этот день говорит о том, какой будет осень.
Кстати, по сегодняшней примете можно узнать погоду и на зиму — считается, если шишки на ели расположены ближе к верхушке, то морозы начнутся только в январе.
Осадки в ближайшие дни можно ждать, если ласточки летают низко над землей, а шумящие листвой деревья — к сильной грозе.
Екатерина Гура