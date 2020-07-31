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10:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 31 июля: можно узнать, какой будет осень

В этот день нужно внимательно присмотреться к ласточкам и листьям березы

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Источник: CC0/Nennieinszweidrei

31 июля православная церковь почитает память святого мученика Емилиана Доростольского. На Руси заметили, что погода в этот день говорит о том, какой будет осень.

Например, если день жаркий, то декабрь будет холодный, а дожди на Емельяна — к дождливой погоде в сентябре. Раннюю осень предвещают и обильно желтеющие листья березы.

Кстати, по сегодняшней примете можно узнать погоду и на зиму — считается, если шишки на ели расположены ближе к верхушке, то морозы начнутся только в январе.

Осадки в ближайшие дни можно ждать, если ласточки летают низко над землей, а шумящие листвой деревья — к сильной грозе.

Екатерина Гура

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