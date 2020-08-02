Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта Кости древнего животного нашли жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама в Москве
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
14:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сеть попало видео крупного лесного пожара в Калифорнии

Бороться с огнем мешают жара и засуха.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Крупный лесной пожар в Калифорнии охватил не меньше 4,9 тысяч га к востоку от Лос-Анджелеса. Очевидцы делятся снимками и видео стихийного бедствия в соцсетях.

Около 7,8 тысяч человек были эвакуированы, сгорел один дом и две хозяйственные постройки, сообщает CNN. Пожарные третий день пытаются остановить распространение огня. Им мешают жара, засуха и сильные ветер.

Пожар начался в пятницу после полудня, его причину устанавливают.

Анна Лысенко

Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Еще помнишь его? Смотри, на его жизнь теперь
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Hi-Tech
Зачем покупают заблокированные iPhone И почему они могут стоить довольно дорого?
Горячие темы на Авто
Возврат в СССР! 310
По факту. 142
Мне очень нравятся люди 112
А есть ли у неё душа? 108
Кино
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе Актриса снимается в многосерийной психологической драме «Медиатор»
Новости партнеров
Россиян ждет "черный" август: что будет с рублем и сбережениями
В списке лидеров. Опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Самым смелым помогут. Правительство выделит средства
Gnezdo.ru
5 примет, что в вашем роду точно были дворяне
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Не забыли эту актрису? А вот какая она сегодня
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»