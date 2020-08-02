Extremely intense fire behavior on #AppleFire pic.twitter.com/3KYVO2y8H9— socalfirephoto.com (@SoCalFirePhoto) August 1, 2020
В Сеть попало видео крупного лесного пожара в Калифорнии
Бороться с огнем мешают жара и засуха.
Бороться с огнем мешают жара и засуха.
Крупный лесной пожар в Калифорнии охватил не меньше 4,9 тысяч га к востоку от
Около 7,8 тысяч человек были эвакуированы, сгорел один дом и две хозяйственные постройки, сообщает CNN. Пожарные третий день пытаются остановить распространение огня. Им мешают жара, засуха и сильные ветер.
Пожар начался в пятницу после полудня, его причину устанавливают.
Анна Лысенко