Výrazná irizace - perleťové zbarvení před nedávnou bouřkou na Pelhřimovsku.Опубликовано Vysočina life and nature Воскресенье, 2 августа 2020 г.
В небе над Чехией проплыли перламутровые облака
Живописное природное явление.
Живописное природное явление.
Перед сильной бурей, прошедшей в чешском районе Высочина в начале августа, местному жителю Петру Лемберку удалось сфотографировать удивительное и редкое атмосферное явление — перламутровые или радужные облака.
Такие необычные разноцветные облака появляются
Екатерина Гура