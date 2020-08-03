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18:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Чехией проплыли перламутровые облака

Живописное природное явление.

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Перед сильной бурей, прошедшей в чешском районе Высочина в начале августа, местному жителю Петру Лемберку удалось сфотографировать удивительное и редкое атмосферное явление — перламутровые или радужные облака.

Výrazná irizace - perleťové zbarvení před nedávnou bouřkou na Pelhřimovsku.

Опубликовано Vysočina life and nature Воскресенье, 2 августа 2020 г.

Такие необычные разноцветные облака появляются из-за скопления водяных капелек одинакового размера. Похожее природное явление в конце мая наблюдали в небе над Бангкоком.

Екатерина Гура

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