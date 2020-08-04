Телескоп показал «лицо» одной из самых красивых галактик
Удачный ракурс.
Удачный ракурс.
Космическому телескопу «Хаббл» удалось получить очень удачный снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 4907.
На новом фото галактика в созвездии Волосы Вероники «предстала в лучшем виде», говорят астрономы. На снимке можно в деталях рассмотреть красивые спиральные рукава и яркое ядро.
Исследователи также обращают внимание на крупную звезду внизу снимка. Она кажется намного ярче, чем многие звезды в NGC 4907. Это не удивительно, ведь звезда находится в нашем Млечном Пути на расстоянии всего в 2,5 тыс. световых лет от Земли. Это в 100 тысяч раз ближе, чем галактика на фото.
Анна Лысенко