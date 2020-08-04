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13:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал «лицо» одной из самых красивых галактик

Удачный ракурс.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, M. Gregg

Космическому телескопу «Хаббл» удалось получить очень удачный снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 4907.

На новом фото галактика в созвездии Волосы Вероники «предстала в лучшем виде», говорят астрономы. На снимке можно в деталях рассмотреть красивые спиральные рукава и яркое ядро.

Исследователи также обращают внимание на крупную звезду внизу снимка. Она кажется намного ярче, чем многие звезды в NGC 4907. Это не удивительно, ведь звезда находится в нашем Млечном Пути на расстоянии всего в 2,5 тыс. световых лет от Земли. Это в 100 тысяч раз ближе, чем галактика на фото.

Анна Лысенко

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