Тасманию неожиданно засыпало снегом (фото)
Такое на австралийском острове бывает очень редко.
Такое на австралийском острове бывает очень редко.
Редкий для Тасмании снегопад превратил север австралийского острова в зимнюю сказку.
Многие местные жители никогда не видели настоящую метель. По словам метеорологов, последний сильный снегопад здесь наблюдали еще в начале 1970-х годов.
«Мы не спали всю ночь, были слишком взволнованы, чтобы заснуть!» — сказала в комментарии CNN местная жительница Киани Чиппендейл.
Перед снегопадом на острове стояла крупнейшая засуха с 1957 года, так что осадки пришлись весьма кстати. Сейчас температура на острове немного выше нуля, сообщают метеорологи, и снег уже тает.
Анна Лысенко