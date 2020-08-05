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15:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тасманию неожиданно засыпало снегом (фото)

Такое на австралийском острове бывает очень редко.

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Редкий для Тасмании снегопад превратил север австралийского острова в зимнюю сказку.

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Многие местные жители никогда не видели настоящую метель. По словам метеорологов, последний сильный снегопад здесь наблюдали еще в начале 1970-х годов.

«Мы не спали всю ночь, были слишком взволнованы, чтобы заснуть!» — сказала в комментарии CNN местная жительница Киани Чиппендейл.

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Перед снегопадом на острове стояла крупнейшая засуха с 1957 года, так что осадки пришлись весьма кстати. Сейчас температура на острове немного выше нуля, сообщают метеорологи, и снег уже тает.

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Анна Лысенко

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