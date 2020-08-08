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09:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

​​​​​​​Народные приметы на 8 августа: ждать ли дождя

Делаем прогнозы на ближайшие дни.

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Источник: РИА "Новости"

В народе 8 августа наблюдали за поведением животных и насекомых. Считалось, если мухи кусаются, а лягушки сидят не в воде, а на берегу — скоро пойдет дождь. Холодная роса утром тоже сулит осадки в течение дня.

Делали прогнозы и на осень. Багряный закат в этот день предвещает дождливые осенние месяцы. Если кукушку все еще слышно — осень будет теплой и поздней. Желтеют листья на липе — к ранней и холодной зиме.

В августе дуб желудями богат — к урожаю. Если листья на деревьях в августе желтеют снизу — ранний сев будет хороший.

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