Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
19Атомный ужас
15:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Водопады в Австралии начали течь в обратном направлении (видео)

Удивительное зрелище

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В австралийском прибрежном городке Бундина, в штате Новый Южный Уэльс, очевидцы сняли на видео удивительное явление. Два водопада, расположенных на обрыве рядом с Тасмановым морем, оказались «перевернуты» — вода в них текла не сверху вниз, как обычно, а наоборот.

Strong winds push Sydney waterfalls into reverse

? An amazing sight south of Sydney at the Royal National Park this morning. Strong winds pushed the coastal waterfalls into reverse.

Опубликовано ABC Sydney Воскресенье, 9 августа 2020 г.

Несмотря на всю необычность такого явления, объяснение у него оказалось довольно простое. Дело в том, что вода была вынуждена изменить свое направление из-за штормового ветра с Тасманова моря, порывы которого достигали 70 километров в час, пишет ABC Sydney.

Как только ветер ослабевал, вода возвращалась к «правильному» направлению, но с новыми порывами превращалась в фонтан и начинала бить снизу вверх.

Екатерина Гура

Gnezdo.ru
5 примет, что в вашем роду точно были дворяне
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
3 типа женщин, которых мужчины избегают
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Как выглядит «гордость СССР» сегодня (фото) Промышленность, которую мы потеряли
Горячие темы на Авто
Уровень жизни в России. 236
Лучшая Пятница года! 150
Конкуренты появились ?) 104
Хочу купить или женщину найти ! 73
Кино
Путин поздравил Вениамина Смехова с 80-летием Президент России отметил талант и профессионализм актера
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Стас Михайлов 10 лет не замечал воровства. Ущерб - 100 млн руб.
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»