Водопады в Австралии начали течь в обратном направлении (видео)

В австралийском прибрежном городке Бундина, в штате Новый Южный Уэльс, очевидцы сняли на видео удивительное явление. Два водопада, расположенных на обрыве рядом с Тасмановым морем, оказались «перевернуты» — вода в них текла не сверху вниз, как обычно, а наоборот.
Несмотря на всю необычность такого явления, объяснение у него оказалось довольно простое. Дело в том, что вода была вынуждена изменить свое направление из-за штормового ветра с Тасманова моря, порывы которого достигали 70 километров в час, пишет ABC Sydney.
Как только ветер ослабевал, вода возвращалась к «правильному» направлению, но с новыми порывами превращалась в фонтан и начинала бить снизу вверх.