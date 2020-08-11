В Сети появилось видео разрушительного торнадо в Китае
В результате стихии ранены 33 человека и почти полностью разрушен курорт.
В результате стихии ранены 33 человека и почти полностью разрушен курорт.
9 августа в районе курорта Swan Lake Resort в китайском городе Баотоу, в северном регионе Внутренней Монголии, пронесся огромный торнадо.
По словам очевидцев, они заметили торнадо издалека, но буквально через пару минут он оказался рядом с ними: повсюду была желтая пыль, а небо резко почернело.
Порывы ветра, сметавшие все на своем пути, выбивали окна и двери в номерах и срывали крыши. В результате стихии пострадали 33 человека, 3 из которых в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.
Один из очевидцев произошедшего снимал торнадо на видео — жуткие кадры он позже опубликовал в Сети.
Екатерина Гура