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13:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Канаде вихрь снес палатку с фруктами на глазах у покупателей

Устрашающая мощь.

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Жителей деревни Хейнс-Джанкшен в Канаде напугал мощный пыльный вихрь. На глазах у покупателей он подхватил и разметал торговую палатку.

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«Я покупал фрукты со своей девушкой в этой фруктовой лавке, которая приезжает в нашу деревню раз в две недели. Внезапно ветер начал усиливаться, стол перевернулся. Мы оглянуться не успели, как образовался огромный пылевой вихрь. Все это длилось минуты три. Вихрь выхватил у парня из рук деньги и закрутил в воздухе. Когда все закончилось, люди, которые видели происшествие, помогли навести порядок. Везде были разбросаны фрукты и ящики», — рассказал очевидец.

Пыльные вихри возникают в жаркую малооблачную погоду, когда земная поверхность сильно прогревается. Они достигают в высоты 10−20 метров и существуют до нескольких минут.

Анна Лысенко

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