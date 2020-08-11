В Канаде вихрь снес палатку с фруктами на глазах у покупателей
Устрашающая мощь.
Устрашающая мощь.
Жителей деревни
«Я покупал фрукты со своей девушкой в этой фруктовой лавке, которая приезжает в нашу деревню раз в две недели. Внезапно ветер начал усиливаться, стол перевернулся. Мы оглянуться не успели, как образовался огромный пылевой вихрь. Все это длилось минуты три. Вихрь выхватил у парня из рук деньги и закрутил в воздухе. Когда все закончилось, люди, которые видели происшествие, помогли навести порядок. Везде были разбросаны фрукты и ящики», — рассказал очевидец.
Пыльные вихри возникают в жаркую малооблачную погоду, когда земная поверхность сильно прогревается. Они достигают в высоты 10−20 метров и существуют до нескольких минут.
Анна Лысенко