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13:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

По улицам Мумбаи после дождя плавала крупная рыба (видео)

Сезон дождей в разгаре.

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После сильных ливней в индийском Мумбаи посреди улицы плавала крупная рыба.

Лягушковый клариевый сом длиной около 40 см оказался в бетонной ливневке во время разлива реки, затопившей прибрежные районы города.

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В Индии длится сезон дождей. В прошлую среду в городе выпало наибольшее количество осадков за сезон. Ливни сопровождаются штормовым ветром. По данным метеорологов, экстремальные дожди в регионе продлятся весь месяц и немного ослабнут только в конце августа.

Анна Лысенко

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