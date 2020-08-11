По улицам Мумбаи после дождя плавала крупная рыба (видео)
Сезон дождей в разгаре.
Сезон дождей в разгаре.
После сильных ливней в индийском Мумбаи посреди улицы плавала крупная рыба.
Лягушковый клариевый сом длиной около 40 см оказался в бетонной ливневке во время разлива реки, затопившей прибрежные районы города.
В Индии длится сезон дождей. В прошлую среду в городе выпало наибольшее количество осадков за сезон. Ливни сопровождаются штормовым ветром. По данным метеорологов, экстремальные дожди в регионе продлятся весь месяц и немного ослабнут только в конце августа.
Анна Лысенко