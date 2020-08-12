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10:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 12 августа: когда ждать дождей

Присматриваемся к звездам и наблюдаем за осадками

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Источник: Reuters

12 августа в церковном календаре отмечен как день памяти святого мученика Иоанна Воина и апостола Силы. В народе 12 августа обычно связывали с ухудшением погоды, а по различным приметам старались узнать, какая погода будет в ближайшее время и осенью.

Так, дождливый и ветреный день предвещает затяжное ненастье. А пасмурная и прохладная погода говорит о том, что осадков в ближайшее время не будет.

Если сегодня душно и кусаются мухи и комары, то стоит готовиться к дождю. Об этом же говорят и ярко мерцающие перед рассветом звезды. А вот если в воздухе летает паутина, то еще несколько недель будет стоять теплая и солнечная погода.

Существуют и народные приметы, которые помогают узнать погоду на осень. Например, если спелый овес начинает зеленеть второй раз, то осень будет дождливой и холодной. Такую же погоду предвещает и обильный урожай рябины.

Екатерина Гура

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