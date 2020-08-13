Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 августаГибель столицы империи ацтеков, начало сооружения Берлинской стены, день рождения лидера кубинской революции и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
8Извержение стратовулкана Синабунг
11:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 августа: какой будет погода в ближайшие дни

Наблюдаем за насекомыми

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Православные христиане 13 августа вспоминают святого Евдокима. Считалось, что с этого дня перелетные птицы начинают готовится к отлету.

Также это время самого разгара сельскохозяйственных работ, а потому было важно знать погоду на ближайшее время. Ее наши предки определяли с помощью народных примет.

Если утренний туман быстро рассеялся, то день будет солнечный и теплый. Активные пчелы и много паутины — теплая погода будет стоять еще несколько недель. А вот если муравьи заделывают вход в муравейник, быть скорому дождю.

Радуга перед дождем говорит о том, что ненастье не продлится долго. Дятел стучит по дереву — погода скоро изменится. Кстати, если 13 августа днем дует сильный ветер, то зима будет суровая и снежная.

Екатерина Гура

Здоровье
11 товаров с AliExpress, незаменимых этой осенью По крайней мере, если вы не хотите болеть.
Hi-Tech
Легендарную игру раздают бесплатно. Как получить А через неделю будут дарить Quake 3
Авто
Первый тест седана Kia K5 – по силам ли ему бороться с Camry? На российский рынок вышла долгожданная новинка от Kia, которой предстоит закрепить успехи предшественницы
Кино
Названа лучшая романтическая комедия всех времен Рейтинг составили британские журналисты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Прием ОК. Стоит ли начинать. 294
Терапевтические сказки-это дело! 139
Как наладить отношения с сестрой? 129
Вопрос для тех кто носит очки 109
Новости партнеров
Кто и когда первым получит вакцину от коронавируса
Актриса Наталья Рудова беременна от владельца «Тануки»
В Кремле прокомментировали сообщения о встрече Путина и Лукашенко
Россия ввела первые ограничения против Белоруссии
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»