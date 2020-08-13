Народные приметы на 13 августа: какой будет погода в ближайшие дни
Наблюдаем за насекомыми
Наблюдаем за насекомыми
Православные христиане 13 августа вспоминают святого Евдокима. Считалось, что с этого дня перелетные птицы начинают готовится к отлету.
Также это время самого разгара сельскохозяйственных работ, а потому было важно знать погоду на ближайшее время. Ее наши предки определяли с помощью народных примет.
Радуга перед дождем говорит о том, что ненастье не продлится долго. Дятел стучит по дереву — погода скоро изменится. Кстати, если 13 августа днем дует сильный ветер, то зима будет суровая и снежная.
Екатерина Гура