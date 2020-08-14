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10:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 августа: цветущие одуванчики — к теплой осени

А если розы уже отцвели, то стоит ждать холодов

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Источник: СС0/pixel2013
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Медовый спас 2020 — что это за праздник и как его отмечают в России

Христиане 14 августа празднуют Медовый Спас. Свое название праздник получил благодаря тому, что к этому времени пасечники как раз начинали собирать мед.

Считалось, какая погода стоит 14 августа, такой она будет и 28 августа. Отдельный прогноз можно сделать по ветру: сильный и холодный — предвестник снежной зимы, а теплый — к скорому дождю.

О погоде можно узнать и по поведению домашних животных. Если скот ложится под кровлей, а собаки и кошки весь день спят, то скоро погода ухудшится.

Если розы к этому дню уже отцвели, то скоро наступят холода. Зато если до сих пор цветут одуванчики, то осень будет солнечной и теплой.

Екатерина Гура

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