Народные приметы на 14 августа: цветущие одуванчики — к теплой осени
А если розы уже отцвели, то стоит ждать холодов
А если розы уже отцвели, то стоит ждать холодов
Христиане 14 августа празднуют Медовый Спас. Свое название праздник получил благодаря тому, что к этому времени пасечники как раз начинали собирать мед.
Считалось, какая погода стоит 14 августа, такой она будет и 28 августа. Отдельный прогноз можно сделать по ветру: сильный и холодный — предвестник снежной зимы, а теплый — к скорому дождю.
О погоде можно узнать и по поведению домашних животных. Если скот ложится под кровлей, а собаки и кошки весь день спят, то скоро погода ухудшится.
Если розы к этому дню уже отцвели, то скоро наступят холода. Зато если до сих пор цветут одуванчики, то осень будет солнечной и теплой.
Екатерина Гура