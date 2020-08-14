Boom ? pic.twitter.com/2EIPsHQRXB— GeorgeyBoy?????????⚽️ (@CanaryGeorge76) August 14, 2020
Британка сняла на видео, как молния ударила в жилой дом
К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Донна Тиззард из Гверсиллта в британском Уэльсе снимала через окно грозу. Она хотела поймать на камеру радугу, которую мельком увидела на небе, но вместо этого в кадр попало
В
В пожарной службе города отметили, что выезжали на вызов в тот самый дом, но, к счастью, пожара не случилось, и все закончилось благополучно, пишет LAD Bible.
Сообщается, что на части территории Великобритании еще на несколько дней сохраняется штормовое предупреждение.
Екатерина Гура