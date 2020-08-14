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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Британка сняла на видео, как молния ударила в жилой дом

К счастью, никто не пострадал.

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Донна Тиззард из Гверсиллта в британском Уэльсе снимала через окно грозу. Она хотела поймать на камеру радугу, которую мельком увидела на небе, но вместо этого в кадр попало кое-что поинтереснее.

В какой-то момент в небе блеснула молния, которая ударила прямо в крышу соседнего дома. Разряд был такой мощный, что при ударе была видна огромная вспышка.

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В пожарной службе города отметили, что выезжали на вызов в тот самый дом, но, к счастью, пожара не случилось, и все закончилось благополучно, пишет LAD Bible.

Сообщается, что на части территории Великобритании еще на несколько дней сохраняется штормовое предупреждение.

Екатерина Гура

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