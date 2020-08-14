Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
19Атомный ужас
16«Курск»: история одной трагедии
18:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пугающий торнадо сняли на видео в Канаде

Белая воронка на фоне черного неба.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Пользователь Twitter с ником ciaran, живущий в канадской провинции Манитоба, снял на видео невероятный и пугающий торнадо.

Белый вихрь образовался во время грозы в поле и на фоне черного неба выглядел завораживающе.

К счастью, торнадо обошел жилые дома стороной и не нанес никакого серьезного вреда. Зато зрелище было впечатляющим.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Психиатр назвал лень возможным признаком болезни Он пояснил также, когда лень считается вполне нормальной.
Hi-Tech
Климат Земли прошел точку невозврата Борьба с глобальным потеплением уже не поможет
Авто
Три законных способа платить меньше за содержание авто Содержать машину с каждым днем становится все дороже: транспортный налог, страховка, расходы на топливо, техническое обслуживание, парковку и многое другое. Авто Mail.ru рассказывает, что можно предпринять автовладельцу, чтобы законно платить меньше
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
Самая постыдная болезнь на Руси: этих умерших даже не вспоминали
Застала соседку-казашку без платка. Удивительное зрелище
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Названа связь фруктов и жировой болезни печени
Дети
38-летняя Наталья Подольская во второй раз станет мамой (фото) Певица принимает поздравления
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»