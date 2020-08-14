#twister #tornado in #alexander #brandon #manitoba #canada #stormchaser #storm #tornadocloseup pic.twitter.com/O1nEDklLxw— ciaran (@ciaran35148789) August 14, 2020
Пугающий торнадо сняли на видео в Канаде
Белая воронка на фоне черного неба.
Белая воронка на фоне черного неба.
Пользователь Twitter с ником ciaran, живущий в канадской провинции Манитоба, снял на видео невероятный и пугающий торнадо.
Белый вихрь образовался во время грозы в поле и на фоне черного неба выглядел завораживающе.
К счастью, торнадо обошел жилые дома стороной и не нанес никакого серьезного вреда. Зато зрелище было впечатляющим.
Екатерина Гура