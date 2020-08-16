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10:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 16 августа: какой будет зима

Будет ли она суровой, расскажет ветер.

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Источник: Reuters

В народе 16 августа носило названия «Вихревеи», «Малинник», «Орешник», «Антон», «Исакий». Считалось, что в этот день можно узнать погоду на будущую зиму.

Если ветер южный, то зима будет теплой и снежной. Вихри — к суровой зиме. Сильный холодный ветер — к морозной, южный — к мягкой.

Какая погода в середине августа — такая будет и в октябре. Если домашняя птица начала линять — скоро наступят осенние холода.

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