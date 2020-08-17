Народные приметы на 17 августа: определяем погоду на осень
Какой день, таким будет и ноябрь.
Какой день, таким будет и ноябрь.
17 августа христиане вспоминают святую Евдокию, которую в народе прозвали Авдотья. Считалось, что с этого дня могут начаться затяжные дожди, а потому крестьяне старались побыстрее заготовить сено и собрать последний урожай огурцов, лука и чеснока.
По народным приметам в этот день можно определить погоду на осень. Считалось, что какая погода стоит на Авдотью, таким будет и ноябрь.
Кроме того, начавшийся сегодня дождь может затянутся на целую неделю.
Екатерина Гура