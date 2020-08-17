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12:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 17 августа: определяем погоду на осень

Какой день, таким будет и ноябрь.

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Источник: Reuters

17 августа христиане вспоминают святую Евдокию, которую в народе прозвали Авдотья. Считалось, что с этого дня могут начаться затяжные дожди, а потому крестьяне старались побыстрее заготовить сено и собрать последний урожай огурцов, лука и чеснока.

По народным приметам в этот день можно определить погоду на осень. Считалось, что какая погода стоит на Авдотью, таким будет и ноябрь.

Кроме того, начавшийся сегодня дождь может затянутся на целую неделю.

Екатерина Гура

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