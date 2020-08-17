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16:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США зафиксировали, возможно, самую высокую температуру в истории

Пока этот рекорд не подтвержден официально.

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В воскресенье, 16 августа, Национальная метеорологическая служба США зафиксировала, возможно, самую высокую температуру в мире — +54,4 градуса. Она была зарегистрирована в Национальном парке Долина Смерти в США, который считается самым жарким местом на Земле.

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Отмечается, что официально показатели пока не признаны рекордными. Самой высокой известной температурой считается 56,6 градусов, которая была зафиксирована 10 июля 1913 года в той же Долине Смерти. На втором месте стоит температурный рекорд 7 июля 1931 года — тогда в Тунисе столбик термометра поднялся до отметки 55 градусов. Однако, по словам специалистов, эти два рекорда вызывают большие сомнения.

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Исследования 2016 года показали, что такие температуры были «невозможны с метеорологической точки зрения». Если новые исследования это подтвердят, то температура 16 августа 2020 года станет самой жаркой в мире, пишет Washington Post.

Екатерина Гура

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