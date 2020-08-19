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13:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 19 августа: дождь — к холодной зиме

По сегодняшнему дню можно определить погоду на осень и зиму.

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Источник: AP 2020

19 августа православные христиане отмечают сразу два больших праздника — Преображение Господне и Второй (Яблочный) Спас. По народным наблюдением, в этот день журавли начинали улетать в теплые края, а потому 19 августа называли началом осени.

По сегодняшней погоде наши предки определяли, какой будет предстоящая осень и зима. Например, если 19 августа стоит теплая погода, то в январе будет мало снега, а если идет дождь, то вся зима будет очень холодной и снежной.

Если дождь идет только утром, а к обеду проясняется — осень будет затяжной и морозы наступят не скоро. Кстати, дождь на Спас предсказывает и сильные ливни на Покров (14 октября).

Екатерина Гура

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