Народные приметы на 19 августа: дождь — к холодной зиме
По сегодняшнему дню можно определить погоду на осень и зиму.
По сегодняшнему дню можно определить погоду на осень и зиму.
19 августа православные христиане отмечают сразу два больших праздника — Преображение Господне и Второй (Яблочный) Спас. По народным наблюдением, в этот день журавли начинали улетать в теплые края, а потому 19 августа называли началом осени.
По сегодняшней погоде наши предки определяли, какой будет предстоящая осень и зима. Например, если 19 августа стоит теплая погода, то в январе будет мало снега, а если идет дождь, то вся зима будет очень холодной и снежной.
Если дождь идет только утром, а к обеду проясняется — осень будет затяжной и морозы наступят не скоро. Кстати, дождь на Спас предсказывает и сильные ливни на Покров (14 октября).
Екатерина Гура