Народные приметы на 24 августа: определяем погоду на осень и зиму
Погожий день — к теплому сентябрю.
Погожий день — к теплому сентябрю.
24 августа православные христиане вспоминают святого мученика Евпла Катанского, а также мучеников Феодора и Василия Печерских. На Руси в этот день было принято стричь овец, чтобы до холодов они успели обрасти. Кроме того, начинался сбор облепихи.
По погоде 24 августа можно узнать, какими будут осень и зима. Например, яркое солнце обещает сухой и теплый сентябрь, а дождь — к затяжной и ненастной осени. Много орехов, а грибов мало — зима будет холодной и снежной.
Если на рассвете ярко сияют звезды, то следует готовиться к дождю. Ливень на восходе — к дождливой неделе. Утренний и вечерний туман над водой — к теплым и ясным дням. Безветренная погода — к теплу, а беспокойные грачи — к осадкам.
Екатерина Гура