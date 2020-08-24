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12:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 августа: определяем погоду на осень и зиму

Погожий день — к теплому сентябрю.

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Источник: Reuters

24 августа православные христиане вспоминают святого мученика Евпла Катанского, а также мучеников Феодора и Василия Печерских. На Руси в этот день было принято стричь овец, чтобы до холодов они успели обрасти. Кроме того, начинался сбор облепихи.

По погоде 24 августа можно узнать, какими будут осень и зима. Например, яркое солнце обещает сухой и теплый сентябрь, а дождь — к затяжной и ненастной осени. Много орехов, а грибов мало — зима будет холодной и снежной.

Если на рассвете ярко сияют звезды, то следует готовиться к дождю. Ливень на восходе — к дождливой неделе. Утренний и вечерний туман над водой — к теплым и ясным дням. Безветренная погода — к теплу, а беспокойные грачи — к осадкам.

Екатерина Гура

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