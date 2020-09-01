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11:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп сфотографировал «стеснительную» галактику

Увидеть ее можно только в профиль.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, R. Tully
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Астрономы получили новые впечатляющие снимки галактики NGC 2188 в созвездии Голубь, сделанные космическим телескопом «Хаббл».

Вопреки тому, что изображения очень детальны, галактику все равно не удается рассмотреть как следует. Она словно стесняется и отворачивается от камеры, шутят астрономы.

На фото NGC 2188 выглядит как вытянутая полоса, хотя на самом деле это классическая спиральная галактика с перемычкой. Она словно «обеденная тарелка, если смотреть на нее сбоку», говорят исследователи.

По оценкам астрономов, размеры NGC 2188 примерно соответствует половине Млечного Пути. Ее диаметр составляет 50 тысяч световых лет.

Анна Лысенко

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