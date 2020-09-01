Народные приметы на 1 сентября: какой день, такая и вся осень
А утренний туман — к снежной зиме
А утренний туман — к снежной зиме
Православные христиане 1 сентября вспоминают святого Андрея Стратилата Таврийского. В народе день получил название Андрея Тепляка, потому что погода в это время обычно стоит теплая.
По различными народным приметам 1 сентября можно определить погоду на ближайшие дни, всю осень и даже зиму.
Кстати, утренний туман также обещает снежную и суровую зиму. Увидеть в небе улетающих на юг журавлей — к раннему наступлению холодов.
Что же касается погоды на ближайшее время, то ее можно определить, посмотрев на небо. Редкие облака — к ясной, но холодной погоде. Месяц рогами вверх обещает солнечные и теплые дни, а рогами вниз — ненастье.
Екатерина Гура