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12:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 сентября: какой день, такая и вся осень

А утренний туман — к снежной зиме

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Православные христиане 1 сентября вспоминают святого Андрея Стратилата Таврийского. В народе день получил название Андрея Тепляка, потому что погода в это время обычно стоит теплая.

По различными народным приметам 1 сентября можно определить погоду на ближайшие дни, всю осень и даже зиму.

Считалось, какая погода стоит в этот день, такая она будет и все осенние месяцы. При этом, если день выдался теплый, то зима будет долгая и холодная.

Кстати, утренний туман также обещает снежную и суровую зиму. Увидеть в небе улетающих на юг журавлей — к раннему наступлению холодов.

Что же касается погоды на ближайшее время, то ее можно определить, посмотрев на небо. Редкие облака — к ясной, но холодной погоде. Месяц рогами вверх обещает солнечные и теплые дни, а рогами вниз — ненастье.

Екатерина Гура

Gnezdo.ru
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