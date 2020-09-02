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09:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 2 сентября: определяем погоду на осень

Много рябины — к частым дождям

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Христиане 2 сентября вспоминают святого пророка Самуила. В народе день получил название Самуил Свекольник, а все из-за того, что наступала пора собирать урожай свеклы и моркови.

По различным приметам сегодняшнего дня наши предки определяли погоду на осень. Например, если птицы летят высоко, то «бабье лето» будет теплым и очень долгим. Обилие ягод рябины — к частым дождям, а если развелось много мышей, то осень будет короткой, а морозы ударят рано. О холодной и долгой зиме также говорит липкий стебель камыша.

Что же касается погоды на ближайшее время, то стоит посмотреть на небо. Солнце садится в туман — к дождю, а если вокруг луны виден красноватый круг, то скоро будет сильный ветер.

Екатерина Гура

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