Народные приметы на 2 сентября: определяем погоду на осень
Много рябины — к частым дождям
Много рябины — к частым дождям
Христиане 2 сентября вспоминают святого пророка Самуила. В народе день получил название Самуил Свекольник, а все
По различным приметам сегодняшнего дня наши предки определяли погоду на осень. Например, если птицы летят высоко, то «бабье лето» будет теплым и очень долгим. Обилие ягод рябины — к частым дождям, а если развелось много мышей, то осень будет короткой, а морозы ударят рано. О холодной и долгой зиме также говорит липкий стебель камыша.
Что же касается погоды на ближайшее время, то стоит посмотреть на небо. Солнце садится в туман — к дождю, а если вокруг луны виден красноватый круг, то скоро будет сильный ветер.
Екатерина Гура