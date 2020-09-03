Тайфун «Майсак» обрушился на Приморье
Ветер срывал крыши с домов, ломал деревья и даже оторвал корабельный док.
Ветер срывал крыши с домов, ломал деревья и даже оторвал корабельный док.
После того, как тайфун «Майсак» пронесся по территории Японии, стихия двинулась на российское Приморье.
Первыми ощутили силу природы жители Находки, но основной удар пришелся на Владивосток.
По данным метеорологов, в континентальной части порывы ветра могут достигать 25 — 28 м/с, на побережье 33 — 38 м/с. Ветер в городе срывал крыши с домов, вырывал деревья, ломал заборы и билборды и переворачивал автомобили. Без электричества в регионе остались 16 населенных пунктов.
Сообщается, что во Владивостоке волны достигали в высоту 7 метров. Были затоплены пляжи и набережные, а также перекрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Кроме того, очевидцы сняли на видео, как ветер унес в море привязанный плавучий док. Корабли и личный состав не пострадали, а само сооружение получило незначительные повреждения.
По сообщения метеорологов, опасная погода в регионе сохраняется. Жителей просят не выходить из дома.
Екатерина Гура