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13:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тайфун «Майсак» обрушился на Приморье

Ветер срывал крыши с домов, ломал деревья и даже оторвал корабельный док.

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После того, как тайфун «Майсак» пронесся по территории Японии, стихия двинулась на российское Приморье.

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Первыми ощутили силу природы жители Находки, но основной удар пришелся на Владивосток.

По данным метеорологов, в континентальной части порывы ветра могут достигать 25 — 28 м/с, на побережье 33 — 38 м/с. Ветер в городе срывал крыши с домов, вырывал деревья, ломал заборы и билборды и переворачивал автомобили. Без электричества в регионе остались 16 населенных пунктов.

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Сообщается, что во Владивостоке волны достигали в высоту 7 метров. Были затоплены пляжи и набережные, а также перекрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Кроме того, очевидцы сняли на видео, как ветер унес в море привязанный плавучий док. Корабли и личный состав не пострадали, а само сооружение получило незначительные повреждения.

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По сообщения метеорологов, опасная погода в регионе сохраняется. Жителей просят не выходить из дома.

Екатерина Гура

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