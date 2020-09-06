Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 сентябряПереименование Ленинграда в Санкт-Петербург, начало конфликта в Чечне и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Как тушат лесные пожары в России
16«Курск»: история одной трагедии
09:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 сентября: к чему кричит синица

Наблюдаем за природой и делаем прогнозы на осень.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Православная церковь 6 сентября почитает память священномученика Евтихия. В народе день получил название Евтихий Тихий, ведь обычно погода в этот день тихая, безветренная.

Крестьяне следили за погодой. Дождь на Евтихия обещал сухую осень и щедрый урожай на будущий год. Много желудей выросло — зима будет продолжительной и суровой. Синица кричит — скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Hi-Tech
Самые «странные» места в России (фото) Продолжаем путешествовать внутри страны!
Авто
Битва седанов — что лучше, Toyota Camry, VW Passat или Kia K5? На этот раз мы немного отошли от традиционного формата наших сравнительных тестов и взяли сразу три машины
Кино
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли Звезда КВН рассказала об этом в инстаграме
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Правительство по требованию президента восстанавливает покупку лекарств
Президент России вынудил Кипр отказаться от прикрытия олигархов
Президент России жёстко раскритиковал действия Башкирской содовой компании
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дети Пугачёвой и Галкина пошли в 1-ый класс
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Новости партнеров
Спасение врачами россиянки, которой в рот заползла змея (видео)
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»