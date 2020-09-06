Народные приметы на 6 сентября: к чему кричит синица
Наблюдаем за природой и делаем прогнозы на осень.
Наблюдаем за природой и делаем прогнозы на осень.
Православная церковь 6 сентября почитает память священномученика Евтихия. В народе день получил название Евтихий Тихий, ведь обычно погода в этот день тихая, безветренная.
Крестьяне следили за погодой. Дождь на Евтихия обещал сухую осень и щедрый урожай на будущий год. Много желудей выросло — зима будет продолжительной и суровой. Синица кричит — скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.