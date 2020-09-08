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12:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 8 сентября: узнаем погоду на осень и зиму

Гром в этот день — к долгому «бабьему лету».

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Источник: @davidkovalenkoo

В православном календаре 8 сентября — день святых мучеников Адриана и Натальи. По различным приметам в этот день наши предки определяли погоду на осень и зиму.

Например, плотный туман предвещает теплую осень. А иней на деревьях и много ягод рябины — к скорому похолоданию. Гром в этот день — к теплой и долгой осени. Мало облаков — к ясной погоде. А вот услышать стук дятла — к скорому дождю. Обилие грибов говорит о холодной осени.

Кроме того, считалось, что если утро холодное, то зима будет ранней и морозной. Если на березе и дубе много неопавших листьев, то зима будет суровой и снежной.

Екатерина Гура

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