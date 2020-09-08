В космосе сфотографировали разноцветный «рой»
Звезды в нем вращаются очень близко друг к другу.
Звезды в нем вращаются очень близко друг к другу.
Космический телескоп «Хаббл» получил необычный снимок рассеянного скопления NGC 1805 в созвездии Золотая Рыба, звезды на котором напоминают разноцветных роящихся пчел.
Звезды в молодой плотной группе вращаются в 100−1000 раз ближе друг к другу, чем звезды в нашей области Млечного Пути. Астрономы полагают, что
Это не единственная особенность рассеянного скопления. Ученые считают, что оно сформировалось из двух отдельных «популяций» звезд с разницей в возрасте в миллионы лет.
Голубые звезды на снимке наиболее яркие в ближнем ультрафиолетовом свете. Красные — самые яркие в ближнем инфракрасном свете.
Анна Лысенко