Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
10Жаркий день: Ростовская область борется с огнем
18Лень — двигатель искусства: в Никола-Ленивце завершилось «Архстояние»
13:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали разноцветный «рой»

Звезды в нем вращаются очень близко друг к другу.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: ESA/Hubble & NASA, J. Kalirai

Космический телескоп «Хаббл» получил необычный снимок рассеянного скопления NGC 1805 в созвездии Золотая Рыба, звезды на котором напоминают разноцветных роящихся пчел.

Звезды в молодой плотной группе вращаются в 100−1000 раз ближе друг к другу, чем звезды в нашей области Млечного Пути. Астрономы полагают, что из-за этого в NGC 1805 не могут зародиться планетарные системы.

Это не единственная особенность рассеянного скопления. Ученые считают, что оно сформировалось из двух отдельных «популяций» звезд с разницей в возрасте в миллионы лет.

Голубые звезды на снимке наиболее яркие в ближнем ультрафиолетовом свете. Красные — самые яркие в ближнем инфракрасном свете.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Hi-Tech
Раскрыты цены консоли Xbox Series X и ее бюджетной версии Series S Они выйдут в начале ноября
Кино
Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову Российский актер ушел из жизни в возрасте 64 лет
Новости партнеров
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Gnezdo.ru
Помните её? А вот как она выглядит сейчас. Фото
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Леди
Бюджетные вещи, которые не дадут грустить осенью (фото и цены) Находки с AliExpress, которые сделают осень яркой и счастливой.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»