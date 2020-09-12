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12:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые доказали возможность существования алмазных планет

Но жизнь на них невозможна.

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Источник: Reuters

Некоторые богатые углеродом экзопланеты могут быть сделаны из алмазов и кремнезема.

К такому выводу пришли исследователи из США, изучив данные телескопов TESS и «Кеплер». Их работа опубликована в The Planetary Science Journal.

«Эти экзопланеты не похожи ни на что в Солнечной системе», — говорит ведущий автор исследования Харрисон Аллен-Саттер.

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Звезды и планеты образуются из одного и того же газового облака, поэтому их основной состав похож, рассказывают ученые. Возле звезды с меньшей долей углерода по отношению к кислороду формируются планеты, подобные Земле. Они состоят из силикатов и оксидов с очень небольшим содержанием алмазов. Но вокруг звезд с высокой долей углерода будут формироваться планеты, богатые углеродом.

При наличии воды эти «углеродные» планеты могут превращаться в «алмазные», выдвинули гипотезу астрономы. Они попробовали подтвердить ее экспериментально в специальной лаборатории. Ученые погрузили карбид кремния в воду и зажали образец между алмазами, добившись очень высокого давления, а затем нагрели образец лазером до очень высокой температуры.

Как и ожидалось, при высокой температуре и давлении карбид кремния вступил в реакцию с водой и превратился в алмазы и кремнезем.

По словам ученых, если «алмазные» планеты действительно существуют, скорее всего, на них отсутствуют условия для зарождения жизни.

Анна Лысенко

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