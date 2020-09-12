Ученые доказали возможность существования алмазных планет
Но жизнь на них невозможна.
Но жизнь на них невозможна.
Некоторые богатые углеродом экзопланеты могут быть сделаны из алмазов и кремнезема.
К такому выводу пришли исследователи из США, изучив данные телескопов TESS и «Кеплер». Их работа опубликована в The Planetary Science Journal.
«Эти экзопланеты не похожи ни на что в Солнечной системе», — говорит ведущий автор исследования Харрисон
Звезды и планеты образуются из одного и того же газового облака, поэтому их основной состав похож, рассказывают ученые. Возле звезды с меньшей долей углерода по отношению к кислороду формируются планеты, подобные Земле. Они состоят из силикатов и оксидов с очень небольшим содержанием алмазов. Но вокруг звезд с высокой долей углерода будут формироваться планеты, богатые углеродом.
При наличии воды эти «углеродные» планеты могут превращаться в «алмазные», выдвинули гипотезу астрономы. Они попробовали подтвердить ее экспериментально в специальной лаборатории. Ученые погрузили карбид кремния в воду и зажали образец между алмазами, добившись очень высокого давления, а затем нагрели образец лазером до очень высокой температуры.
Как и ожидалось, при высокой температуре и давлении карбид кремния вступил в реакцию с водой и превратился в алмазы и кремнезем.
По словам ученых, если «алмазные» планеты действительно существуют, скорее всего, на них отсутствуют условия для зарождения жизни.
Анна Лысенко