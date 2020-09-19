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09:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 19 сентября: будет ли зима снежной

После этого дня можно ждать первых заморозков.

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Источник: Агентство «Москва»

19 сентября православная церковь вспоминает чудо Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. В народе день получил название Михайлово чудо. В этот день было принято ходить друг к другу в гости и угощать выпечкой.

По приметам старались угадать, какой будет осень и зима. Тепло и солнечно на Михайлов день — осень задержится.

На деревьях появилась изморозь — зима будет снежной. Если осиновый лист ложится изнанкой вверх, то зима будет теплой, а если наоборот — холодной.

Облака вечером имеют синий оттенок — к изменениям в погоде.

После Михайлова чуда ожидали первых заморозков.

Анна Лысенко

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