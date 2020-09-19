Народные приметы на 19 сентября: будет ли зима снежной
После этого дня можно ждать первых заморозков.
После этого дня можно ждать первых заморозков.
19 сентября православная церковь вспоминает чудо Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. В народе день получил название Михайлово чудо. В этот день было принято ходить друг к другу в гости и угощать выпечкой.
По приметам старались угадать, какой будет осень и зима. Тепло и солнечно на Михайлов день — осень задержится.
Облака вечером имеют синий оттенок — к изменениям в погоде.
После Михайлова чуда ожидали первых заморозков.
Анна Лысенко