Ankara Polatlı'da Amerika'yı andıran kum fırtınası meydana geldi. pic.twitter.com/j6w4O8u4OD— Ankara (@AnkaraBeyfendi) September 12, 2020
Мощная песчаная буря накрыла столицу Турции (видео)
Она сопровождалась молниями.
Она сопровождалась молниями.
Жители Анкары делятся фотографиями и видео устрашающей песчаной бури, накрывшей столицу Турции.
Стихия обрушилась на город в субботу, 12 сентября. В результате сильного ветра шесть человек получили легкие травмы, сообщили городские власти.
С конца августа в Анкаре длится сильная жара и засуха.
Анна Лысенко