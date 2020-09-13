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11:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощная песчаная буря накрыла столицу Турции (видео)

Она сопровождалась молниями.

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Жители Анкары делятся фотографиями и видео устрашающей песчаной бури, накрывшей столицу Турции.

Стихия обрушилась на город в субботу, 12 сентября. В результате сильного ветра шесть человек получили легкие травмы, сообщили городские власти. Из-за ударов молний возникли небольшие пожары, но были сразу потушены.

С конца августа в Анкаре длится сильная жара и засуха.

Анна Лысенко

Турецкий город недалеко от Анкары накрыла мощная песчаная буря
Во время загрузки произошла ошибка.
12:03 (мск)© Ньюстюб
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